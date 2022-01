Di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được hỏa táng tại Huế

Thể theo di nguyện, di thể của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được hỏa táng tại Huế vào ngày 29/1 tới (nhằm 27 Tết Nguyên đán).

Sáng 22/1, thông tin từ Thượng tọa Thích Từ Đạo, Giám tự chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế), lễ khâm liệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được tổ chức vào ngày mai, 23/1, tại Tổ đình Từ Hiếu. Di thể của Thiền sư sẽ được hỏa táng tại Công viên Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, TP Huế) vào ngày 29/1 (nhằm ngày 27 Tết Nguyên đán). Tro cốt của Thiền sư sau đó sẽ được đưa về thờ tại chùa Từ Hiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 22/1, nhiều người dân, chư tăng ni, đồng bào Phật tử đã đến chùa Từ Hiếu để bày tỏ sự phân ưu, chia sẻ trước sự ra đi của Thiền sư Nhất Hạnh; đồng thời, làm công tác chuẩn bị cho tang lễ.

Ông Lê Văn Hòa (80 tuổi, người dân phường Thủy Xuân, TP Huế) chia sẻ: “Thuận theo lẽ tự nhiên sinh tử, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Sự ra đi của Thiền sư là một mất mát lớn. Là người dân, nghe tin thầy viên tịch từ sớm nay, tôi đã đến chùa để bày tỏ sự phân ưu”.

Trước đó, vào 0h rạng sáng 22/1, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân (TP Huế), ở tuổi 96.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11/10/1926, tại làng Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế. Ông là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Ông trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ.

Thiền sư là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết. Theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài, với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma.

Trong tác phẩm Thế giới Phật giáo, GS.TS John Powers, một học giả Phật học của Australia, đã chọn 13 vị sư góp phần vào sự thành hình và phát triển đạo Phật thế giới trong 2.500 năm qua, và thiền sư Nhất Hạnh ở vị trí thứ 10.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách, trong đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh, với một số tác phẩm nổi bật như Đường xưa mây trắng, Phép lạ của sự tỉnh thức, Hạnh phúc cầm tay, Phật trong ta...

Sau hơn 4 thập niên rời xa quê hương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lần đầu về Việt Nam vào năm 2005, tiếp đó trong các năm 2007 và 2008.

Cuối năm 2014, ông trải qua một cơn xuất huyết não và phải nhập viện ở Pháp trong 4 tháng rưỡi.

Sau khi phục hồi, Thiền sư từ Pháp đến tịnh dưỡng ở Trung tâm tu học Làng Mai ở Thái Lan để được gần quê hương hơn. Năm 2017, ông một lần nữa trở lại Việt Nam và thăm chùa Từ Hiếu.

Ngày 28/10/2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về ngôi chùa này tịnh dưỡng và chia sẻ ý nguyện muốn sống tại đây cho đến ngày viên tịch.

