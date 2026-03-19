Ngô Thị Thêu, vợ Mr Hunter giới thiệu em rể vào đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát làm thủ tục bắt giữ Ngô Thị Thêu sau khi dẫn giải cô ta từ Thái Lan về nước. Ảnh: Bộ Công an.

Trong vụ án, cảnh sát xác định Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Ngọ từng bỏ trốn sang Campuchia rồi tới Philippines nhưng bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 9/2025 do nhập cảnh trái phép. Tháng 12 cùng năm, công an dẫn độ anh ta về nước.

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter.

Còn Ngô Thị Thêu, điều tra xác định Thêu là vợ của bị can Lê Khắc Ngọ nên biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng chồng mình cầm đầu.

Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (sau này Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021, Thêu can thiệp, nhờ bị can Đinh Thị Dung tuyển dụng Nam vào nhóm của Dung.

Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn như Leader, SM, Quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc.

Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

Ngày 15/10/2024, cảnh sát khám xét nhà của Ngô Thị Thêu tại chung cư số 136 Hồ Tùng Mậu, phát hiện 6 chỉ vàng, hơn 500 triệu đồng cùng 44.500 USD.

Tháng 11 cùng năm, cơ quan điều tra khám xét một căn hộ khác của Thêu, cũng ở 136 Hồ Tùng Mậu, thu giữ 143 miếng vàng; 18,3 tỷ đồng; hơn 40.000 USD cùng 40 thẻ/sổ tiết kiệm, mỗi thẻ có từ vài trăm đến 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 9 ô tô của vợ chồng Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ, gồm các hãng Jaguar, Porsche, Landcruiser, Lamborghini, Lexus, Mercedes G63… Có 45 bất động sản của cặp vợ chồng này cũng bị kê biên.

Trước đó, Lê Thị Thêu từng bỏ trốn ra nước ngoài nên Văn phòng INTERPOL Việt Nam phải đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ra Lệnh truy nã quốc tế đồng thời đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5/2025, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, cảnh sát sở tại phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định đúng đối tượng và sau đó tiến hành bắt giữ.

Từ ngày 14 - 15/8/2025, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Vào 21h00 ngày 15/8/2025, Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam .