Ông Trump nói về uranium của Iran, Hàn Quốc cân nhắc tham gia cùng Mỹ ở Hormuz

Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 5/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng về kho uranium làm giàu của Iran - một trong những bất đồng lớn khiến Washington và Tehran không thể đạt được thỏa thuận.

"Số uranium làm giàu của Iran đã mất giá trị, có lẽ không còn sử dụng được nữa", ông Trump cho biết, nhưng không đưa ra căn cứ về lập luận của mình.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, dù tình trạng của số nhiên liệu hạt nhân này ra sao, Mỹ vẫn muốn tiếp cận chúng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Tehran áp đặt các hạn chế đối với chương trình tên lửa của mình để tiến tới một thỏa thuận.

Hồi tháng 4, ông Trump đã từng úp mở về khả năng tiến hành một chiến dịch để thu hồi uranium của Tehran. Trong khi đó, Nga cũng sẵn sàng tiếp nhận việc loại bỏ uranium làm giàu cao khỏi Iran. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này không có kế hoạch chuyển uranium làm giàu sang Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác.

Hàn Quốc cân nhắc tham gia cùng Mỹ tại eo biển Hormuz

Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/5 thông báo sẽ xem xét tham gia các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz sau vụ nổ trên tàu chở hàng của Seoul tại tuyến hàng hải này.

"Chúng tôi đang xem xét đề xuất của Mỹ về eo biển Hormuz dựa trên nguyên tắc, tư thế sẵn sàng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và luật pháp trong nước. Về chiến dịch 'Dự án Tự do', Hàn Quốc và Mỹ đã liên lạc chặt chẽ để đảm bảo an toàn khi sử dụng các tuyến đường thủy quan trọng, bao gồm cả eo biển Hormuz", thông cáo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ.

Căng thẳng tại Hormuz đã gia tăng sau khi tàu chở hàng HMM Namu của Hàn Quốc bị hư hại do một vụ nổ và cháy tại eo biển này, đúng thời điểm Mỹ khởi động chiến dịch. Tổng thống Trump ngay sau đó cáo buộc Iran đứng sau vụ việc và kêu gọi Seoul tham gia chiến dịch, dù chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tất cả 24 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Namu, gồm 6 công dân Hàn Quốc, đều an toàn. "Chính phủ Hàn Quốc sẽ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan về vụ việc, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ đoàn của chúng tôi", Bộ này cho biết.