Tàu do Hàn Quốc điều hành bị cháy nổ ở eo biển Hormuz

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Chính phủ cho biết, Chính phủ đang kiểm tra thông tin tình báo cho rằng tàu HMM Namu có thể đã bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Vụ nổ xảy ra khoảng 20h40 ngày 4-5 ở mạn trái phòng máy của tàu HMM Namu treo cờ Panama, khi đang neo gần cảng Umm Al Quwain, UAE. Tàu chở 6 thuyền viên Hàn Quốc và 18 thuyền viên nước ngoài.

HMM cho biết đám cháy bùng phát ngay sau đó ở phòng máy và đã được khống chế. Không có thương vong nào được báo cáo và các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân. HMM Namu là tàu container, không phải tàu chở dầu.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố sẽ liên lạc chặt chẽ với các nước liên quan và thực hiện biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên trong eo biển Hormuz.

Nếu được xác nhận bị tấn công, đây sẽ là vụ đầu tiên tàu Hàn Quốc bị nhắm mục tiêu tại eo biển Hormuz. Trước đó, ngày 3-5, một tàu chở dầu của UAE Barakah bị 2 UAV Iran đánh trúng khi rỗng tải gần Fujairah.

Truyền thông Iran ngày 4-5 tuyên bố bắn trúng tàu khu trục của Mỹ ở Hormuz, nhưng phía Mỹ bác bỏ thông tin này. Lầu Năm Góc chỉ xác nhận có thiệt hại với tàu Hàn Quốc.

Tổng thống Trump ngày 4-5 nói Iran đã bắn vào tàu hàng Hàn Quốc và một số mục tiêu khác khi Mỹ mở chiến dịch dẫn tàu qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ CENTCOM cũng xác nhận Iran phóng tên lửa hành trình, UAV và xuồng nhỏ tấn công tàu treo cờ Mỹ.

Theo Reuters