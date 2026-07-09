Nghiên cứu lập đô thị hạt nhân cấp xã

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sáng 9/7, Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt, sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp.

Ngày 19/6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu nghiên cứu, bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ cũng đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố và xây dựng các đặc khu kinh tế thế hệ mới làm cực tăng trưởng.

Thành phố Đà Lạt trước khi giải thể mô hình thành phố thuộc tỉnh, năm 2018. Ảnh: Giang Huy

Cùng với nghiên cứu mô hình đô thị mới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương; tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Những khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Từ 1/7/2025, cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời giải thể toàn bộ cấp huyện. Trong 696 đơn vị hành chính cấp huyện bị giải thể có 84 thành phố thuộc tỉnh, 53 thị xã và hai thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là Thủ Đức và Thủy Nguyên.

Do thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thị xã đều là đơn vị hành chính cấp huyện, các mô hình này không còn được duy trì sau khi bỏ cấp huyện. Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá trong đổi mới toàn diện công tác cán bộ. Việc tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm sẽ theo hướng đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và sở trường; khắc phục tình trạng "cào bằng" trong đánh giá hoặc chậm thay thế người né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm, cho từ chức hoặc thay thế. Người có năng lực nổi trội, sáng tạo, quyết liệt, cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và người có trình độ khoa học kỹ thuật sẽ được trọng dụng.

Bộ Nội vụ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế thúc đẩy sự liên thông trong công tác cán bộ giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.