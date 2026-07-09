Bác tin đồn chủ quản công ty ở Hải Phòng bị nhiễm HIV

Thời gian gần đây, trên không gian mạng lan truyền thông tin như: "Nhiều nữ công nhân làm tại Công ty TNHH Vietstar (Cụm công nghiệp Đoàn Tùng) có quan hệ tình dục với chủ quản người nước ngoài và bị nhiễm HIV", "Chủ quản Công ty Vietstar khám sức khỏe ra kết quả nhiễm HIV"…

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Phòng) nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo đó, đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vietstar khẳng định thông tin trên là tin đồn ác ý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Trong kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của doanh nghiệp không có mục kiểm tra nào xác định người được kiểm tra có bị nhiễm HIV hay không.

Công an xã Nguyễn Lương Bằng bác tin đồn chủ quản công ty bị nhiễm HIV. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngoài ra, ngay khi có tin đồn thất thiệt, công ty đã tự nguyện tổ chức xét nghiệm và cung cấp kết quả xét nghiệm HIV của 36/36 lao động, chuyên gia và quản lý người nước ngoài đang làm việc tại đây. Kết quả 100% âm tính với HIV.

Hiện Công an xã Nguyễn Lương Bằng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, lập hồ sơ xử lý nghiêm các chủ tài khoản mạng xã hội cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật.

Công an xã Nguyễn Lương Bằng đề nghị người dân không chia sẻ, không bình luận các thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng. Mọi người cần nâng cao cảnh giác, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống.

Khi phát hiện đối tượng có hành vi đăng tải tin giả, tin sai sự thật, người dân thông báo ngay cho công an xã để kịp thời giải quyết. Mọi hành vi tung tin giả gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.