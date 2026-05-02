Nghi xuất hiện 2 con cá sấu nặng khoảng 100kg, chính quyền phát loa cảnh báo khẩn

Ngày 2/5, trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Như Biển – Chủ tịch UBND xã Tiểu Cần (Vĩnh Long) – xác nhận địa phương đã phát cảnh báo về việc xuất hiện hai con cá sấu trên sông Cần Chông (sông Tiểu Cần).

Theo ông Biển, vào chiều 1/5, người dân phát hiện hai con cá sấu nổi trên đoạn sông Cần Chông – sông Tiểu Cần, khu vực gần cầu đường D6 nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, UBND xã đã sử dụng hệ thống loa phát thanh để cảnh báo, yêu cầu người dân không xuống sông tắm, bắt cá hoặc tụ tập hiếu kỳ; đồng thời đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho trẻ em.

“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã phát loa để cảnh báo bà con. Sáng nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với địa phương tích cực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện hai con cá sấu”, ông Biển cho biết.

Trang fanpage Công an xã Tiểu Cần - tỉnh Vĩnh Long cũng đăng tải hình ảnh 2 con cá sấu và đề nghị người dân cảnh giác. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhận định ban đầu của lãnh đạo địa phương, hai con cá sấu có thể nặng trên 100kg. Lãnh đạo UBND xã Tiểu Cần cũng xác nhận, hình ảnh hai con cá sấu lan truyền trên fanpage của xã là hình ảnh thật.