Khẩu chiến giữa ông Trump và ông Murz tới đỉnh điểm, Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân khỏi Đức

Xe tải của Quân đội Mỹ vận chuyển các phương tiện mặt đất không người lái trong cuộc diễn tập ở Đức hôm 13/3/2026. Ảnh: GI.

“Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức” - phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, cho biết trong một tuyên bố ngày thứ Sáu 1/5. “Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Chúng tôi dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới”.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ còn hơn 30.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này. Tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đang tại ngũ đóng quân thường trực ở Đức, theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC).

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Trump nói rằng ông Merz "đang làm một công việc tồi tệ" và có "nhiều vấn đề", bao gồm cả vấn đề nhập cư và năng lượng. Ông Trump cũng đề xuất rút quân Mỹ khỏi Ý và Tây Ban Nha.

Ông Trump đã liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối tham gia các hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Khi được hỏi hôm thứ Năm liệu ông có cân nhắc việc rút quân Mỹ khỏi các đồng minh NATO là Ý và Tây Ban Nha hay không, ông trả lời: "Tôi có lẽ sẽ làm vậy - nhìn xem, tại sao tôi lại không nên làm chứ?"

"Ý chẳng giúp đỡ gì cho chúng tôi cả và Tây Ban Nha thì thật tệ hại" - ông nói thêm, chỉ trích phản ứng của họ đối với cuộc chiến ở Iran.

"Trong tất cả các trường hợp, họ đều nói, 'Tôi không muốn dính líu vào chuyện này'".

Trước đó ông Merz đã lên tiếng chỉ trích cuộc chiến của Mỹ và Israel ở Iran. Đầu tuần này, ông Merz nói với các sinh viên đại học rằng "người Mỹ rõ ràng không có chiến lược" và ông không thể thấy "lối thoát chiến lược" nào mà họ có thể chọn.

"Rõ ràng người Iran rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ đến Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả gì" - ông nói.

Ông nói thêm rằng "toàn thể quốc gia" đang bị giới lãnh đạo Iran "làm nhục".

Đáp lại, ông Trump đã sử dụng nền tảng Truth Social của mình, trong đó ông lên án Thủ tướng Đức cho rằng "việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được" và "không biết mình đang nói gì".

"Không có gì lạ khi Đức đang làm ăn kém cỏi, cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác!" - bài đăng viết.

Việc triển khai quân sự của Mỹ tại Đức là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu, sau khi có khoảng 12.000 binh sĩ ở Ý và thêm 10.000 binh sĩ ở Anh.

Nhiều người trong số họ đóng quân tại căn cứ không quân Ramstein bên ngoài thành phố Kaiserslautern ở phía tây nam nước Đức.

Và mặc dù ông Trump đã từng đề xuất giảm quân số Mỹ tại Đức trước đây, nhưng cho đến nay đề xuất đó vẫn chưa được thực hiện.

Chỉ có Nhật Bản là quốc gia có số lượng binh lính Mỹ đóng quân lớn hơn.

Trước đó, vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và khi bà Angela Merkel còn là Thủ tướng Đức, ông Trump từng đe dọa sẽ giảm số lượng binh lính ở Đức. Một đề xuất chuyển 12.000 binh sĩ Mỹ từ Đức đến các nước NATO khác ở châu Âu hoặc quay trở lại Mỹ đã bị Quốc hội chặn lại và sau đó bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược.

Vào thời điểm đó, ông Trump đã cáo buộc Đức "thiếu trách nhiệm" vì chi tiêu quân sự của nước này thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do NATO đặt ra.

Nhưng chi tiêu đó đã thay đổi đáng kể dưới thời chính phủ Merz.

Đức dự kiến sẽ chi 105,8 tỷ euro vào năm 2027 - với tổng chi tiêu quốc phòng năm tới dự kiến đạt 3,1% GDP.

Năm ngoái, Mỹ đã quyết định giảm sự hiện diện quân sự tại Romania, như một phần trong kế hoạch của ông Trump nhằm chuyển trọng tâm cam kết quân sự của Mỹ từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.