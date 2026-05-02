Cháy lớn thiêu rụi nhiều gian hàng, khói bốc cao hàng trăm mét

Sự kiện: Thời sự

Vào khoảng 10 giờ ngày 2-5, một vụ hoả hoạn đã xảy ra ở khu Đình Ngọ, phường An Phong, TP Hải Phòng, lan ra nhiều ki ốt, gian hàng, cửa hàng...

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10 giờ ngày 2-5 tại khu vực ngã 3 Đình Ngọ, phường An Phong, TP Hải Phòng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang nhiều ki ốt, gian hàng ở khu vực này. Cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hoá

Ông Lâm Văn Đạt, Chủ tịch UBND phường An Phong, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp xử lý. Đến gần 11 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Thống kê sơ bộ, vụ cháy không gây thiệt hại về người, đám cháy lan sang 5 gian hàng, cửa hàng liền kề, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại.

Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/05/2026 12:26 PM (GMT+7)
