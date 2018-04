Nghi vấn giám đốc CA Đà Nẵng liên quan Vũ “Nhôm”: Bộ công an vào cuộc

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 06:59 AM (GMT+7)

Đây là thông tin do ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đưa ra khi trả lời thắc mắc của cử tri Đà Nẵng trong buổi tiếp xúc hôm qua 26/4.

Khám nhà cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh.

Không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”

Hai hội trường của UBND quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê không còn chỗ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì. Buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu “nóng” lên khi nhiều cử tri đặt câu hỏi về công tác phòng chống tham nhũng, về các cựu lãnh đạo thành phố vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt giữ vì liên quan Vũ “nhôm”

Cử tri Phan Nhự cho biết: Trong thời gian qua nhân dân đồng tình ủng hộ việc giải quyết, xử lý tệ nạn tham nhũng. Những kết quả ban đầu đạt được rất đáng mừng, cần tiếp tục phát huy. Việc hai cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa bị khởi tố, trong đó ông Trần Văn Minh đã bị bắt giam, ông Nhự cho rằng, làm chủ tịch UBND thành phố cũng “sa lầy” như vậy là không thể chấp nhận được. Việc này diễn ra từ lâu nhưng bây giờ cơ quan chức năng mới kiểm tra phát hiện và xử lý, liệu có phải là bao che? Ông Nhự kiến nghị, thời gian tới công cuộc chống tham nhũng cần làm quyết liệt hơn.

Cử tri Phan Văn Tải (phường Hòa Khánh Bắc), bức xúc: “Một chủ tịch mà bán 29 ha đất như báo chí đã phản ánh. Làm chủ tịch mà bày cho Vũ “nhôm” đi mua 29 ha đất vì sắp có hoán đổi, bán sẽ có lời. Rứa thì còn gì nữa?”. Từ sự việc, ông Tải cho rằng, phải giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo thành phố. Cán bộ có tài chưa đủ, phải có đức, phải có dũng khí, dám vượt qua cám dỗ. Thành phố Đà Nẵng phải hành động để giữ lại thương hiệu là môi trường đáng sống trong mắt du khách bạn bè quốc tế.

Cử tri Phạm Xuân Thư (phường Hòa Minh) cho rằng xử lý sai phạm thời gian qua rất nhiều nhưng toàn thấy phê bình, khiển trách cảnh cáo. “Sai phạm đến mức nghiêm trọng mà chỉ thấy kỷ luật cảnh cáo, khiển trách. Việc này sẽ chỉ làm cho sai phạm, tội phạm tăng lên”, ông Thư nói. Từ đó ông Thư kiến nghị bỏ các hình thức kỷ luật nói trên vì không còn phù hợp nữa. Đồng thời đề nghị phải tịch thu 100% tài sản bất minh thay vì chỉ đánh thuế có 45% như đề xuất vừa qua. Ông Thư đơn cử kẻ tham nhũng, làm bất minh có 1.000 tỷ đồng, chỉ thu hồi 45% tương đương 450 tỷ đồng thì không đảm bảo răn đe. Do đó, phải thu hết tài sản mà không chứng minh được nguồn gốc do đâu mà có. Kiến nghị của ông Thư nhận được những tràng pháo tay của cử tri Liên Chiểu.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố hàng loạt cán bộ lãnh đạo thành phố đã về hưu và đang đương chức là tin không vui vẻ gì. Quá trình phát triển của thành phố đã có những sai phạm, ngay từ năm 2013 trong kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu.

Tuy nhiên, “không khí dư luận nhìn chung đồng tình, phấn khởi với quyết tâm của Đảng. Thành phố Đà Nẵng không thể khác được. Và tới đây không chỉ thành phố Đà Nẵng lùm xùm”, ông Nghĩa nói. “Đây là quyết tâm lớn của Đảng, là sự sống còn của Đảng và chế độ” ông Nghĩa nhấn mạnh. Việc 5 cựu cán bộ lãnh đạo vừa khởi tố, trong đó có ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, ông Nghĩa cho hay: “Đây là bài học rất đáng quan tâm của thành phố Đà Nẵng”.

Từ việc xử lý lãnh đạo, cán bộ thời gian qua, ông Nghĩa cho biết: Công tác phòng chống tham nhũng của Đảng thời gian qua cho thấy thực tiễn rằng không tồn tại khái niệm “hạ cánh an toàn”, về hưu là xong. Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Bộ Công an đang điều tra gì về Đà nẵng?

Tại buổi tiếp xúc cử tri với quận Thanh Khê, thông tin Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an Đà Nẵng) “có liên quan đến Vũ nhôm” thu hút sự quan tâm của đông đảo ý kiến cử tri. Cử tri Nguyễn Bá Trôi, chia sẻ các vụ việc trung tướng, thiếu tướng công an liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ; Cựu lãnh đạo thành phố bị khởi tố, bắt giữ và nay có cả thông tin Giám đốc Công an cũng “liên quan đến Vũ nhôm” nên người dân hết sức đau lòng.

Là cán bộ nghỉ hưu, 40 năm tuổi Đảng, ông Trôi chia sẻ: Giờ đi đâu người ta cũng nói rằng chúng tôi cũng ở trong guồng máy đó. Chúng tôi không “ăn”, không làm gì cũng chết vì uy tín các ông đã đè hết tất cả rồi! Ngay cả huy hiệu 40, 50 năm tuổi Đảng của ông và nhiều đồng chí khác do ông Nguyễn Xuân Anh ký, nhưng ông ấy làm những việc sai phạm như vậy, chúng tôi cũng không còn thấy vinh dự gì!

Căn biệt thự tại địa chỉ 24-26 đường Hoa Phượng 2, ở làng biệt thự Euro Village (TP Đà Nẵng) được đồn thổi là của Vũ “nhôm” tặng Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh : Nhâm Thân.

“Đó là những cán bộ không trung thành, không thật thà, không dám đấu tranh chống tiêu cực xã hội. Chúng tôi đi các địa phương người ta nói rát hết cả tai, không dám nhận mình là người Đà Nẵng nữa. Nhân dân chúng tôi rất đau lòng. Đau lòng lắm! Đến ông Trần Văn Minh là Ủy viên ban chấp hành trung ương, nguyên phó Ban Tổ chức trung ương bị bắt giam thì không còn gì để nói”, ông Trôi bức xúc.

Cử tri Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ, nhân dân thành phố đọc mạng xã hội có nói về thông tin Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Lê Văn Tam cũng “nhận nhà của Vũ nhôm”. Báo chí cũng đưa tin việc ông Tam phủ nhận việc này. Tuy nhiên, cử tri Hiền thắc mắc: “Ai điều tra, ai đối chất việc ông Tam nói trên báo chí nhà đó không phải là của Vũ “nhôm” tặng, cho?!”.

“Tôi hỏi, nhờ đoàn đại biểu thành phố hỏi đến Bộ trưởng Bộ Công an có biết vấn đề này không? Biết rồi thì xử lý làm sao? Để cán bộ chiến sĩ trong ngành và dân an tâm”, ông Hiền kiến nghị.

Trả lời các thắc mắc của cử tri liên quan đến Giám đốc Công an Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Quang -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cho biết: Vấn đề liên quan đến Đà Nẵng, về Giám đốc Công an Đà Nẵng, Bộ Công an đang điều tra. Bộ yêu cầu đến đâu thì biết đến đó. Bà con cần tiếp tục theo dõi thông tin chính thức khi có kết luận.

“Những thông tin trên mạng bà con chỉ đọc để tham khảo, để có sự đối chiếu, so sánh và phải có bản lĩnh. Đừng lấy đó làm căn cứ vì đó chỉ là quan điểm của từng người viết. Còn thông tin chính thức sẽ được các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải hết sức công khai”, ông Quang cho biết.

Nam Ô cũng là bài học cho Đà Nẵng trong quá trình phát triển

Liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô gây xôn xao dư luận thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Sau khi báo chí phản ánh, người dân phản đối việc chủ đầu tư dự án rào chắn lối xuống biển của người dân, xâm hại đến di tích, UBND Liên Chiểu đã có báo cáo đề xuất với 6 kiến nghị lên chính quyền thành phố. Đây là những kiến nghị đề xuất hết sức kịp thời xuất phát từ nhu cầu đời sống tinh thần, kinh tế của bà con khu vực Nam Ô.

“Chúng tôi nghĩ đây là một bài học để trong quá trình phát triển tìm kiếm nhà đầu tư và làm dự án hết sức thận trọng và cân nhắc. Điều quan trọng nhất là phải minh bạch công khai, lắng nghe nhiều chiều”, Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng cho biết các sở ngành của thành phố đang xem xét các nội dung kiến nghị của quận Liên Chiểu liên quan đến dự án này để đưa ra một mô hình phù hợp, để bãi biển Nam Ô là của cộng đồng theo đúng Luật biển.

“Quận Ngũ Hành Sơn đang giải quyết hậu quả của các dự án phát triển ven bãi biển”, ông Nghĩa đơn cử. Cũng theo ông Nghĩa, quận Liên Chiểu có bờ biển dài nhưng tiếp cận rất khó do tuyến đường Nguyễn Tất Thành làm sát biển. Bí thư Đà Nẵng cho hay: Giải quyết vấn đề này ra sao để khai thác tốt vịnh Liên Chiểu. Điều này vừa là kiến nghị của quận Liên Chiểu , quận Thanh Khê và cũng là điều thành phố đang trăn trở. “Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tư vấn để làm việc này. Trong quy hoạch của thành phố có quy hoạch khai thác sử dụng vịnh Đà Nẵng, vịnh Liên Chiểu sao cho tốt”, ông Nghĩa cho biết.

Trả lời thắc mắc của cử tri liên quan các dự án ở bán đảo Sơn Trà và khu đô thị Đa Phước, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Các dự án bán đảo Sơn Trà hiện nay thanh tra đang làm và có nhiều khả năng sẽ có phần chuyển cơ quan điều tra. Qua rà soát quy hoạch, chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về Sơn Trà và Đa Phước là cần phải rà soát cho phù hợp và gìn giữ môi trường tốt hơn. “Đây sẽ là ưu tiên số một trong thời gian tới để thực hiện cho tốt”, ông Nghĩa nói.