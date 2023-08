Nghẹt thở 8 giờ phá án, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Long Biên

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án

Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền xảy ra ngày 14/8, tại Khu đô thị Việt Hưng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói: “Trong quá trình gây án, đối tượng một mình đi ô tô, khi phát hiện bé trai đã mở cửa bế lên xe, ôm vào lòng ngồi trước ghế lái và lái xe bỏ chạy”.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, trước đó, ông có cảnh báo đối với các đối tượng có ý định hoạt động phạm tội ở Thủ đô nên từ bỏ, chấm dứt, bởi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội từ nhiều năm nay không chịu thua và sẽ bắt được đối tượng gây án trong thời gian rất ngắn như vụ án giết người, cướp tài sản lái xe ôm ở Đông Anh vừa qua.

“Từ năm 2004 đến nay, Hà Nội mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường đối với các đồng chí trong Đảng ủy Ban giám đốc cùng với các lực lượng của Công an Hà Nội và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm sao sớm xác định danh tính và bắt đối tượng gây án nhanh nhất”, Thiếu tướng Tùng thông tin.

“Thích tiền hay là thích con?”

Về quá trình phá án, Thiếu tướng Tùng cho biết, Ban chuyên án gặp muôn vàn khó khăn bởi đây là vụ án khó, thời gian xảy ra vào chập tối và diễn ra rất nhanh.

Bên cạnh đó, trong quá trình liên lạc với gia đình, đối tượng yêu cầu không được báo công an và nói chuyện với giọng rất “xã hội, hằn học”, đưa ra số tiền không mặc cả và đe doạ “thích tiền hay là thích con” khiến mẹ cháu bé càng hoảng loạn. Quá trình bỏ trốn, đối tượng đi rất nhiều nơi và yêu cầu người nhà đi một mình giao tiền chuộc con ở nhiều địa điểm như cầu Thanh Trì (Hà Nội), tỉnh Hà Nam, và cuối cùng là Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

“Quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, tôi trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu các lực lượng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, không được hoạt động theo cách riêng của mình bởi nếu vội vàng, trong xe ô tô đối tượng có súng, thấy lực lượng chức năng ồ ạt tới thì liệu đối tượng có để cho cháu bé an toàn hay không. Đó là điều chúng tôi phải rất thận trọng”, Thiếu tướng Tùng nói.

Ngày 15/8, ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội có thư khen nhằm biểu dương Công an TP Hà Nội, các đơn vị, cá nhân trực tiếp điều tra, bắt giữ đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cũng có Bằng khen tặng 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND TP Hà Nội có Bằng khen tặng 4 tập thể, 5 cá nhân…

Vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói thêm, trong thời gian bắt giữ cháu bé, đối tượng gọi điện cho gia đình yêu cầu 15 tỷ đồng để chuộc con và không cho nói chuyện với cháu bé. Sau đó, hạ xuống 13 tỷ đồng và được gia đình chuẩn bị sẵn để giao cho đối tượng.

“Trên xe, tôi nói yên tâm sẽ bắt được đối tượng trước 5h. Không thể đợi đến ngày mai và đúng như dự báo, đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc) lúc 5h sáng hôm sau tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, bảo đảm an toàn cho cháu bé”, Thiếu tướng Tùng kể.

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, trong súng của Trung có 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào đùi chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các nhà dân ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Trung lái xe ô tô mang biển số giả, mang theo khẩu súng bắn đạn cao su mua trên mạng tới Khu đô thị mới Việt Hưng, đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Do không trộm cắp được tài sản, nên đối tượng nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa, cưỡng đoạt tiền. Trung mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ ở quận Long Biên. Đến gần 19h ngày 14/8, Trung bắt cóc cháu bé ở Khu đô thị Việt Hưng, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm cháu bé bị bắt cóc

Đối diện kẻ mang súng

Trưa 15/8, bé N. H. P. (7 tuổi, tên ở nhà thường gọi là Ken) đã trở về với gia đình sau khi bị kẻ bắt cóc khống chế, di chuyển qua nhiều địa phương. Dù trải qua một đêm tồi tệ nhưng tâm trạng bé đã ổn định, không còn biểu hiện sợ hãi…

Anh Nguyễn Xuân Chiến (bố bé Ken) cho biết, sau khi bắt cóc cháu bé, có thể đối tượng đã yêu cầu cháu đọc số điện thoại của bố mẹ và gọi cho gia đình. “Ba cuộc gọi đầu tiên anh ta chỉ đe dọa, đến cuộc gọi thứ tư mới yêu cầu gia đình phải đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình tôi đã bàn bạc với người thân, chuẩn bị được 7 tỷ đồng và ra công an phường trình báo”, anh Chiến kể.

Khi trao đổi lại với kẻ bắt cóc về việc gia đình chỉ có 7 tỷ đồng song bị khước từ, anh Chiến cùng gia đình tiếp tục vay mượn, sử dụng cả tiền USD có sẵn trong nhà được hơn 14 tỷ đồng. Lúc này, kẻ bắt cóc mới đồng ý gặp mặt trao đổi với điều kiện vợ anh Chiến phải một mình lái xe đem tiền đến điểm hẹn, nếu không thực hiện đúng lời, con trai anh sẽ gặp nguy hiểm.

Khi trở về nhà, cháu kể lại thời điểm bị bắt cóc, đối tượng dí súng dọa bắn nếu kêu khóc và nhiều lần dán băng dính vào miệng để không khóc trong quá trình di chuyển trên xe. Trên đường đi, đối tượng cũng nhiều lần cho cháu nước uống, bánh mỳ nhưng cháu nói “không dám ăn vì sợ có thuốc độc”, chỉ uống chung chai nước với đối tượng vì bé nghĩ “bản thân đối tượng uống được thì chắc chắn không có độc”, anh Chiến kể.

Theo lời anh Chiến, khoảng 2h ngày 15/8, sau khi chuẩn bị xong tiền, anh Chiến gom vào một ba lô đặt lên hàng ghế trước ô tô để vợ anh một mình lái xe di chuyển theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc. Chiếc xe di chuyển lên cầu Thanh Trì, đi lòng vòng qua nhiều hướng mới lên cao tốc đến huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam). Quá trình này, lực lượng công an cũng bám sát phía sau... Khi gặp mặt, đối tượng yêu cầu vợ anh phải dừng xe trên cao tốc, xách túi tiền xuống bước qua dải phân cách đến khu vực đường gom chỉ có ánh sáng mập mờ.

“Khi gặp mặt, đối tượng yêu cầu vợ tôi mở túi ra xem có tiền không, kiểm tra xong thấy tiền đầy đủ, đối tượng tiến đến lấy nhưng vợ tôi bảo ‘bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con’ nhưng đối tượng nói: “Không! Tao phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống”. Quá lo lắng cho con, vợ tôi chặn đầu xe, quỳ xuống nói “hôm nay anh có đâm chết em thì em không bỏ ô tô của anh, em bằng mọi giá phải lấy lại con của em”, anh Chiến kể.

Theo anh Chiến, mặc cho vợ anh van xin, đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển, trước tình thế này, vợ anh nhảy lên nắp ca pô đứng khiến đối tượng buộc phải giao lại cháu bé, rồi bỏ trốn. “Khi con tôi được an toàn, vợ mới gọi điện báo tin. Lúc đó, tôi ở Công an phường Việt Hưng, tôi không kìm được nước mắt và ôm lấy đồng chí công an phường. Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả. Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, giải cứu và đưa con trở về với gia đình”, anh Chiến chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]