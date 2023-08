Vụ bắt cóc bé trai ở Long Biên: Nghi phạm bắn cảnh sát bị thương

Liên quan đến vụ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội, sáng 15/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, trong lúc bị truy bắt, nghi phạm có mang theo súng bắn đạn cao su và đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bé trai đi xe đạp bị bắt lên ô tô

Công an quận Long Biên cho hay, nghi phạm là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Tối 14/8, Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng, thấy bé trai 7 tuổi đạp xe một mình nên đã bắt cóc cháu bé, đưa lên ô tô bỏ đi.

Sau đó, nghi phạm đòi gia đình 15 tỷ đồng để chuộc cháu bé, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Nghi phạm yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn.

Còn Trung liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam.

Đến 5h 15/8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung ở Hà Nam. Hiện bé trao được giải cứu an toàn, không bị thương tích trên cơ thể.

Trước đó, đêm 14/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh một đối tượng đi trên chiếc ô tô màu trắng mở cửa xe rồi bế một bé trai đang đi xe đạp đưa vào trong xe trước khi nhấn ga bỏ chạy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]