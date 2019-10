Ô tô biển xanh đi sai đường tông 3 học sinh trọng thương

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 20:06 PM (GMT+7)

Ô tô bán tải biển xanh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa tại huyện Krông Pa (Gia Lai) lấn làn đường tông ngã cả 3 học sinh lớp 6 đang đi xe đạp, khiến các em bị gãy cả chân tay.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 7h30 ngày 9/10, tại Km172+750 Quốc lộ 25 (thuộc thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 học sinh lớp 6 đi xe bị gãy chân tay, đa chấn thương.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, xe ô tô bán tải biển số 81B-0928 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa do anh Lê Đức Cường (SN 1993, huyện Phú Thiện, Gia Lai) điều khiển theo hướng từ thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) đi huyện Phú Thiện. Khi đến thôn Phú Cường, xe đã lấn làn đường và tông trúng cả 3 xe đạp đi ngược chiều, do các em Rơ Lan Men (SN 2007), Siu Bin (SN 2007) và Đinh Bi An (SN 2006) cùng ở xã H’Bông, huyện Chư Sê điều khiển.

Sau cú tông mạnh, em Men bị gãy 2 chân, Bi An bị gãy tay, Bin bị đa chấn thương. Tất cả đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.