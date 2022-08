Hình ảnh trái ngược tại 2 trạm thu phí tấp nập bậc nhất Hà Nội và TP.HCM

Sáng nay (1/8), cả nước sẽ triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc, hay còn gọi là thu phí không dừng (ETC).

Ngay từ sáng sớm 1/8, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng TP.HCM đi Đồng Nai phương tiện ùn ứ kéo dài nhiều km tại trạm thu phí Long Phước, TP Thủ Đức.

Hôm nay là ngày đầu tiên các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn ETC .

Đến 6h30, dòng xe trên cao tốc này vẫn di chuyển chậm, nhích từng chút một khi dòng xe đi Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng dần và kéo dài đến khoảng 8h.

Nhiều xe vẫn dùng tiền mặt để trả khi lưu thông qua trạm thu phí này. Theo nhân viên trạm thu phí có nhiều xe dán thẻ nhưng chưa nạp tiền, hết tiền hoặc chưa dán thẻ để đi vào làn ETC.

Trong khi hầu hết các xe đã dán thẻ, có sẵn tiền đầy đủ, không bị lỗi kỹ thuật di chuyển rất nhanh qua các làn ETC.

Đến 9h, tình hình giao thông qua trạm thu phí Long Phước thông thoáng, xe cộ di chuyển rất thuận lợi ở cả hai hướng. Ông Hồ Trọng Vinh, Phó giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động (VETC)-đơn vị cung cấp hệ thống ETC trên cao tốc TP.HCM – Dầu Giây cho biết, so với những ngày qua, ùn ứ trên cao tốc sáng nay đã giảm. Lượng thẻ ETC mấy ngày gần đây tăng cao so với trước.

Cách trạm thu phí gần 100m, các nhân viên trạm thu phí hướng dẫn các tài xế chưa dán thẻ thu phí tự động hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai đi vào làn ngoài cùng để tới khu vực dán thẻ.

Từ 9h sáng 1/8, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vận hành 100% thu phí tự động không dừng căn cứ theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Theo lãnh đạo VETC, những xe chưa đủ điều kiện khi đi vào cao tốc sẽ bị xử lý, song những ngày đầu các đơn vị chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để các tài xế thực hiện dán thẻ, nạp tiền…Nếu các tài xế tái phạm sẽ bị xử lý.

Rất đông phương tiện đỗ lại tại khu vực dán thẻ tự động không dừng gần trạm thu phí để thực hiện các thủ tục dán thẻ miễn phí, xử lý các vấn đề về tài khoản trong thẻ…

Nhiều thời điểm có hàng chục phương tiện dừng đỗ cùng lúc chiếm phần làn đường của các xe khác qua trạm.

Mất khoảng 10-15 phút, các nhân viên hoàn thành việc dán thẻ ETC cho một phương tiện.

Trong buổi sáng thực hiện 100% thu phí tự động, có khá nhiều tài xế thắc mắc về các thủ tục như huỷ thẻ cũ đổi thẻ mới, nạp tiền vào tài khoản, tài khoản trục trặc…

Trong khi đó, ghi nhận tại Hà Nội, tình hình giao thông tại trạm thu phí ở Pháp Vân diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Từ sáng sớm, tại trạm thu phí Pháp Vân tình hình giao thông ổn định trên quốc lộ 1 từ hướng nội thành ra và ngược lại.

Từ 9h sáng, trạm thu phí Pháp Vân bắt đầu áp dựng thu phí không dừng đối với tất cả phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Nhân viên và lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để phối hợp tổ chức, tránh vấn đề ùn tắc xảy ra trong ngày đầu triển khai phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc.

Làn thu phí ETC rất thông thoáng, xe lưu thông dễ dàng, nhưng đôi khi vẫn có một vài xe gặp sự cố vì lỗi thẻ ETC.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng làn xử lý sự cố để cho những xe chưa kịp dán thẻ ETC hoặc hết tiền trong tài khoản thì sẽ được nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Còn phương tiện không chịu dán thẻ sẽ cho xe quay đầu ở đoạn đường gom ngay khi vào trạm thu phí. Những phương tiện cố tình vào trạm không chịu dán mà vẫn di chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý ở điểm ra".

Trong sáng hôm nay, vẫn còn rất nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC.

Nhân viên tích cực hỗ trợ dán tiếp thẻ ETC cho những xe chưa kịp dán và gặp sự cố về tài khoản.

Khoảng 10h30 giao thông trên đoạn qua trạm thu phí Pháp vân vẫn thông thoáng.

