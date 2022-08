Hôm nay thu phí tự động trên toàn quốc: Xử lý trách nhiệm nếu gây ùn tắc

Tổng cục Đường bộ cho biết, cả nước hiện có khoảng 4,8 triệu ô tô, theo yêu cầu của Chính phủ từ 1/8 tất cả xe ô tô đi qua các trạm thu phí trên quốc lộ, cao tốc phải trả phí bằng hình thức điện tử không dừng (ETC). Sau hơn 3 năm triển khai dán thẻ ETC, theo báo cáo của các đơn vị cung cấp dịch vụ, mới chỉ có khoảng 70% lượng xe dán thẻ ETC, còn khoảng 30% tương đương 1,2 triệu xe vẫn chưa dán thẻ ETC.