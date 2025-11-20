Ngập lụt Nam Trung Bộ: Bí Thư tỉnh ủy Khánh Hòa: Tập trung cứu dân, chống đói, rét

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí Thư tỉnh uỷ Khánh Hòa, ngày 20-11 trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, đưa dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại xã Suối Hiệp, Khánh Hòa.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, thiên tai lần này đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Tại xã Tây Khánh Vĩnh, còn hơn 1.000 người bị mắc kẹt đang trú tạm tại một nhà thờ nhưng đã thiếu lương thực. Nhiều hộ khác phải leo lên núi từ đêm qua, hiện trong tình trạng đói rét, nhất là người già và trẻ em.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí Thư tỉnh uỷ Khánh Hoà trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn

Ở xã Diên An, Diên Điền, tình trạng ngập lụt rất nặng nề. Còn tại phường Tây Nha Trang, người dân liên tục kêu cứu khi nước dâng nhanh từng phút. Tỉnh lo ngại con số thiệt hại còn tăng thêm.

"Nhiều nhà có người già, trẻ em nhưng trong đêm, chúng tôi bất lực không thể vào được. Tôi gọi cho bí thư, chủ tịch các xã bị ngập nặng nhưng không liên lạc được. Có nơi báo ‘thất thủ’, nước tại trụ sở UBND xã đã dâng 2 m... Nhiệm vụ bây giờ cực kỳ cấp bách, phải tập trung cứu dân, đặc biệt là chống đói và rét"- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nói.

Gia đình có người già và trẻ nhỏ đang ngồi trên mái nhà ở thôn Thủy Tú, phường Tây Nha Trang

Người dân phường Tây Nha Trang lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến cứu giúp

Clip: cận cảnh cứu người dân ra khỏi khu vực ngập tại phường Nam Nha Trang