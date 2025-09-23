Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lý do người đàn ông bị đánh đến ngất xỉu giữa đường ở TP HCM

Sự kiện: Tin pháp luật
Đang đứng nói chuyện với khách thuê nhà thì một thanh niên bị 2 người chạy xe đến tông trực diện.

Liên quan vụ "làm rõ vụ người đàn ông bị 2 thanh niên đánh đến ngất xỉu giữa đường ở TP HCM", ngày 23-9, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đã làm việc với Nguyễn Thái Bình (31 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và Đặng Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp).

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Theo điều tra, lúc 19 giờ ngày 20-9, nam thanh niên 27 tuổi (ngụ phường Linh Xuân) đứng nói chuyện với anh L.T.H - khách thuê trọ tại số 28 đường số 6, phường Tam Bình.

Lúc này, Bình chạy xe máy chở Hiếu đến tông trúng thanh niên 27 tuổi. Cả ba cùng ngã xuống đường.

Hiếu đứng dậy nhặt khúc gỗ và cùng Bình hành hung thanh niên 27 tuổi, người này sau đó bỏ chạy thì Hiếu và Bình đuổi theo.

Được một đoạn, thanh niên 27 tuổi ngã xuống đường, anh L.T.H đến can ngăn thì Hiếu đe doạ. Thanh niên 27 tuổi bị Bình và Hiếu đánh đến ngất xỉu giữa đường.

Thanh niên 27 tuổi được xác định bị chấn thương ngực, tổn thương khớp gối, ù tai, đau bụng, đau vùng chậu, tổn thương đầu,... 

 Bước đầu xác định nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà.

Một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau khi bị hai thanh niên cầm gậy truy đuổi, hành hung gục trên đường phố vào ban đêm.

-23/09/2025 07:32 AM (GMT+7)
