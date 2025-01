Nạn nhân bị đánh sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã tử vong

Liên quan đến vụ hành hung người giữa đường sau va chạm giao thông tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngày 4/1, người nhà của nạn nhân N.T.B. (38 tuổi, ngụ TP Bến Cát) cho biết, anh B. đã tử vong sau hơn 4 ngày điều trị tại bệnh viện.

Anh B. bị đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê tỉnh An Giang) hành hung sau va chạm giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thới Hòa, TP Bến Cát.

Đối tượng Lê Văn Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nạn nhân được cấp cứu hơn 4 ngày tại bệnh viện nhưng bị chết não, không còn khả năng hồi phục, đến nay đã tử vong.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 3/1, Công an TP Bến Cát đã tiến hành làm việc với đối tượng Lê Văn Hiền (SN 1988, HKTT tại tỉnh An Giang; tạm trú tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/12/2024, đối tượng Lê Văn Hiền điều khiển xe mô tô có xảy ra va chạm với một xe mô tô khác do anh N.T.B (38 tuổi) điều khiển.

Khoảnh khắc Lê Văn Hiền hành hung nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh camera của người dân ghi lại, sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hiền vật ngã anh B. xuống đường, rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu của anh B. Khi thấy nạn nhân nằm bất động thì Hiền mới dừng lại rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Lê Văn Hiền bỏ trốn về tỉnh An Giang, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ.