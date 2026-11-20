Sáng 20/11, Quốc hội thông qua Luật Luật sư (sửa đổi), rút gọn quy trình trở thành luật sư từ bốn bước xuống còn hai, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người muốn hành nghề.

Hiện nay, người muốn trở thành luật sư phải trải qua bốn bước gồm đào tạo và tập sự hành nghề, kiểm tra kết quả tập sự, xin cấp chứng chỉ hành nghề và gia nhập đoàn luật sư. Luật mới gộp thủ tục gia nhập đoàn luật sư với đăng ký tập sự, đồng thời thay việc kiểm tra kết quả tập sự và cấp chứng chỉ hành nghề bằng kỳ thi quốc gia về luật sư.

Cụ thể, người đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện đào tạo nghề luật sư được đăng ký tại một đoàn luật sư để tập sự trong 12 tháng, trừ trường hợp được miễn, giảm. Trong thời gian này, luật sư tập sự được mở rộng phạm vi hoạt động nghề nghiệp. Họ được cùng luật sư hướng dẫn gặp người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, bị hại và những người liên quan đến vụ án hình sự; tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Luật sư tập sự cũng được nghiên cứu hồ sơ, thu thập tài liệu, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, nhưng không được ký văn bản tư vấn pháp luật. Sau khi được đoàn luật sư xác nhận hoàn thành tập sự, người muốn trở thành luật sư được tham dự kỳ thi quốc gia. Người đạt yêu cầu kỳ thi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Kỳ thi do Hội đồng tuyển chọn luật sư tổ chức, với đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Chủ tịch, đại diện Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Phó chủ tịch thường trực. Hội đồng còn có sự tham gia của đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, chuyên gia và luật sư.

Các luật sư tại một phiên tòa tại TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với việc tổ chức kỳ thi quốc gia. Thay vì chỉ kiểm tra kết quả tập sự như hiện nay, kỳ thi sẽ đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề của người dự thi.

Chính phủ cho rằng việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ hành nghề không chỉ giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn bảo đảm chất lượng đầu vào của đội ngũ luật sư. Mô hình này tương đồng với kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Việc Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức kỳ thi không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Liên đoàn vẫn giữ vai trò nòng cốt, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm của đội ngũ luật sư.

Luật mới cũng mở thêm cơ hội hành nghề cho người có bằng luật sau đại học nhưng không có bằng cử nhân luật. Ngoại lệ này chỉ áp dụng với người được cấp bằng luật sau đại học tại những quốc gia không đào tạo cử nhân luật. Theo Chính phủ, một số quốc gia như Mỹ, Canada có chương trình đào tạo luật chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại.

Những người này muốn trở thành luật sư tại Việt Nam phải tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, hoàn thành tập sự và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia. Chính phủ đánh giá quy định mới sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế.

Luật sư nước ngoài có bằng cử nhân luật của Việt Nam, tốt nghiệp khóa đào tạo nghề và hoàn thành tập sự hành nghề luật sư tại Việt Nam cũng được tham dự kỳ thi quốc gia để được tư vấn pháp luật Việt Nam.

Luật Luật sư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Người bị xử phạt về bạo lực gia đình không được nhận con nuôi

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng cùng ngày mở rộng các trường hợp không được nhận con nuôi, trong đó có người đã bị xử lý vi phạm hành chính về bạo lực gia đình hoặc hành vi xâm hại trẻ em.

Danh mục tội danh liên quan đến điều kiện nhận con nuôi cũng được bổ sung, gồm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi; các tội phạm về ma túy, xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Để bảo đảm quyền lợi của trẻ, luật mới quy định việc lựa chọn gia đình nhận nuôi phải dựa trên điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc, nguyện vọng của người nhận nuôi và hoàn cảnh, nhu cầu của từng trẻ.

Anh chị em ruột được ưu tiên nhận nuôi trong cùng một gia đình. Nếu không thể hoặc việc sống chung không bảo đảm lợi ích tốt nhất của từng trẻ, các em có thể được nhận nuôi ở những gia đình khác nhau nhưng cùng địa phương, cùng quốc gia để duy trì liên hệ và có cơ hội đoàn tụ.

Luật cũng yêu cầu lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ nuôi con nuôi, tạo điều kiện để con nuôi tìm hiểu về nguồn gốc, cha mẹ đẻ. Người làm công tác xã hội có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn tâm lý khi con nuôi tìm hiểu nguồn gốc, cũng như giúp trẻ hòa nhập với gia đình và môi trường sống mới.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.