Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Chi Nê (Hòa Bình) 37.8 độ,…; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Láng (Tp. Hà Nội) 38.8 độ, Phủ Lý (Ninh Bình) 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nhiều khu vực nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ.

Dự báo ngày mai (24/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Từ ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết trên biển, hiện nay (23/6), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm 23/6 và ngày 24/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/6 đến ngày 25/6:

Vùng núi Bắc Bộ: chiều tối và đêm 24/6 và chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/6 đến ngày 03/7:

Bắc Bộ: từ đêm 25/6 đến 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 27/6 cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.