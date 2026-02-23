Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026

Sáng 23-2, trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đại biểu trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp mặt đông đủ các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ.

Qua báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh về tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội tròn 80 tuổi.

"Có thể nói, Tết năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắp mọi miền đất nước ta đều trong khí thế phấn khởi, hồ hởi, cộng với thời tiết rất đẹp đã tạo cho mùa xuân Bính Ngọ năm 2026 rất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm"- Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Khánh

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh những kết quả mà Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã đạt được. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã làm rất tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có một chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Khánh

Ba là, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026.

Bốn là, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong những ngày Tết đã học tập và hoàn thành chứng chỉ chương trình Bình dân học vụ số.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, của Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.