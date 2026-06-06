Mức hỗ trợ phục vụ với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chính sách hỗ trợ phục vụ với các chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Bộ Chính trị quản lý

Theo quy định, các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý gồm các chức danh bậc 1, 2.

Chức danh bậc 1 có: Ủy viên Trung ương chính thức (Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban đảng ở Trung ương, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng (là Ủy viên Trung ương Đảng); Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội), Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngoài ra còn có các chức danh: Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương (các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương); Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TPHCM (là Ủy viên Trung ương Đảng); Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TPHCM.

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Chức danh bậc 2 gồm: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (không là Ủy viên Trung ương Đảng); Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc TTXVN, Tổng giám đốc VOV, Tổng giám đốc VTV.

Các chức danh trên sẽ được hỗ trợ phục vụ mức 2,7 triệu đồng/tháng.

Chính sách hỗ trợ phục vụ với các chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Ban Bí thư quản lý

Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý gồm các chức danh bậc 1, 2, 3.

Các chức danh bậc 1 gồm: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương (không là Ủy viên Trung ương Đảng); Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó chánh án TAND tối cao, Phó viện trưởng VKSND tối cao, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Ngoài ra còn có các chức danh: Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam); Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Phó Bí thư chuyên trách của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương (các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương); Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương...

Nhóm chức danh bậc 1 còn có: Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM; Trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các chức danh bậc 2 gồm: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; Thẩm phán TAND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao; Trợ lý các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các chức danh bậc 3 gồm trợ lý của: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trưởng ban, cơ quan đảng Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao (không là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư).

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng thuộc nhóm chức danh bậc 3.

Các chức danh trên sẽ được hỗ trợ phục vụ mức 1,35 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ phục vụ với các chức danh, chức vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

Nghị định cũng quy định mức hỗ trợ phục vụ với các chức danh, chức vụ theo cấp bậc hàm trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Công an nhân dân gồm: sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng (được hỗ trợ 2,7 triệu đồng/tháng); sĩ quan có cấp bậc hàm Trung tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng (được hỗ trợ phục vụ 2 triệu đồng/tháng); sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng (được hỗ trợ phục vụ mức 1,35 triệu đồng/tháng).

Chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội nhân dân gồm: Thượng tướng, Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng (được hỗ trợ phục vụ 2,7 triệu đồng/tháng); Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng (được hỗ trợ phục vụ 2 triệu đồng/tháng); Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng (được hỗ trợ phục vụ mức 1,35 triệu đồng/tháng).