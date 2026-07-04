Nam thanh niên chảy máu mặt nằm bất tỉnh giữa đường, trong cốp xe có gần 400 triệu đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 3/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT456 (đoạn qua thôn Tử Đô, xã Thụy Anh), Tổ Cảnh sát giao thông số 5 (Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Thụy Anh kịp thời cứu giúp một người bị tai nạn giao thông bất tỉnh đi viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 15h45 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường, vùng mặt bị chảy máu. Bên cạnh nạn nhân có một xe mô tô BKS 17B8 - 132.xx cùng 1 điện thoại di động.

Tổ Công tác CSGT Cầu Nghìn cùng Công an xã Thụy Anh kịp thời cứu người gặp nạn. Ảnh: Cơ quan công an.

Xác định đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh H.Đ.T (SN 1982, trú tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Thụy Anh tiến hành kiểm tra, bảo quản tài sản cho người bị nạn.

Qua kiểm tra cốp xe mô tô của anh H, lực lượng chức năng ghi nhận có 375 triệu đồng tiền mặt. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số tiền, điện thoại di động và phương tiện cho Công an xã Thụy Anh quản lý theo quy định để tiếp tục xác minh, xử lý.

Số tiền gần 400 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp xe mô tô. Ảnh: Cắt từ clip.

Việc kịp thời cứu giúp người gặp nạn và bảo vệ nguyên vẹn tài sản có giá trị lớn của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Cầu Nghìn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.