Chính phủ Venezuela cảm kích sâu sắc trước sự hiện diện của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Tối 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì Lễ vinh danh các phái đoàn quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất kép xảy ra hôm 24/6 vừa qua.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez và các thành viên chủ chốt của Chính phủ Venezuela dự Lễ vinh danh.

Tham dự sự kiện trang trọng này có ông Jorge Rodríguez Gómez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela; ông Diosdado Cabello, Phó Tổng thống phụ trách chính trị, an ninh và hòa bình, Tổng Thư ký đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cùng các thành viên nội các, Trưởng các phái đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế; Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước có phái đoàn hỗ trợ.

Thư cảm ơn của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez trân trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại buổi lễ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cùng Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez Gómez và Phó Tổng thống Diosdado Cabello đã trao tặng Huân chương “Anh hùng Venezuela” để tôn vinh lòng dũng cảm, chuyên môn kỹ thuật cùng tinh thần quả cảm, nỗ lực phi thường của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ nước ngoài trong công tác giành giật sự sống cho các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã trang trọng trao Thư cảm ơn gửi tới chính phủ các nước đã kịp thời phái cử lực lượng chuyên trách sang hỗ trợ. Bà nhấn mạnh, sự giúp đỡ vô điều kiện và nhanh chóng trong thời khắc khẩn cấp này là minh chứng cao đẹp cho tinh thần đoàn kết quốc tế.

Đoàn Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam cùng Đại sứ Vũ Trung Mỹ và Đại sứ các nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã dành thời gian trò chuyện thân mật, bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước sự hiện diện của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại vùng tâm chấn La Guaira.

Thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, bà đã trân trọng trao Thư cảm ơn gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh sự giúp đỡ vô điều kiện và nhanh chóng của Việt Nam trong thời khắc khẩn cấp này là minh chứng cao đẹp cho tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc.

Khung cảnh hoang tàn tại tâm chấn La Guaira.

Đặc biệt, khi chứng kiến sự thể hiện và thành tích của lực lượng đến từ Việt Nam tại hiện trường, Phó Tổng thống Diosdado Cabello đã rất biểu dương, khen ngợi và khẳng định: "Đội cảnh khuyển của Việt Nam là tốt nhất" trong chiến dịch cứu hộ quốc tế lần này.

Nhân dịp này, Chính phủ Venezuela cũng trao tặng danh hiệu “Anh hùng Chó nghiệp vụ Venezuela” (Héroes Caninos de Venezuela) cho 36 chú chó nghiệp vụ đến từ 12 quốc gia.