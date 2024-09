Mưa lớn khiến 3 người tử vong, hàng trăm nhà dân bị hư hỏng

Chiều 23-9, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh này từ ngày 17 đến 23-9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được tại một số trạm khí tượng, thủy văn phổ biến từ 200-500 mm như Dừa 527 mm, Con Cuông 457 mm, TP Vinh 421 mm, Quỳnh Lưu 411 mm...

Đến chiều ngày 23-6, nhiều tuyến đường tại TP Vinh vẫn ngập sâu

Mưa lũ kéo dài đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, các nạn nhân tử vong là chị P.T.Th. (38 tuổi, ngụ xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) khi chở hai con đi học về bị nước cuốn trôi, anh L.V.B. (23 tuổi, ngụ xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) đi qua cầu tràn bị nước cuốn trôi và em N.T.P.Th. (13 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương) bị nước cuốn trôi khi đi học về.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 9 nhà bị sập hoàn toàn và gần 100 căn nhà bị hư hỏng do sạt lở đất đá tràn vào, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng.

Mưa lớn khiến nhà một hộ dân ở huyện Quế Phong, Nghệ An bị sập

Ông Bùi Văn Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở núi làm hư hỏng nhà cửa của một số hộ dân ở các xã Thông Thụ, Cắm Muộn.

Lực lượng chức năng của huyện đã phải di dời khẩn cấp 26 hộ dân với 126 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Trong đó, xã Thông Thụ 16 hộ, Tri Lễ 5 hộ, Cắm Muộn 2 hộ, Hạnh Dịch 1 hộ, Quang Phong 2 hộ.

Mưa lớn khiến một chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi ở TP Vinh vào ngày 23-9

Tại huyện Con Cuông, do mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã sơ tán 55 hộ dân với 220 nhân khẩu trong vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện bị sạt lở nghiêm trọng ở đoạn Dốc Chó, đá lăn, cây đổ từ núi xuống ở đoạn Vực Bồng.

Các công trình giao thông, trường học bị ảnh hưởng. Tại huyện Tân Kỳ, chính quyền đã di dời người và tài sản của 25 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất.

Người dân TP Vinh bắt được một con cá lớn trên đường

Người dân chèo thuyền trên đường tại TP Vinh

Tại huyện Kỳ Sơn cũng đang xảy ra tình trạng sạt lở. Hiện huyện này đã di dời khẩn cấp 8 hộ dân có nguy cơ sạt lở đất.

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết huyện này cũng đang yêu cầu chính quyền các xã theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở đất cao, lên phương án di dời người dân khi có dấu hiệu bất thường.

Lực lượng chức năng TP Vinh di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn

Trên địa bàn TP Vinh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu từ 0,5 - 1 m. Đặc biệt, khu vực ngoài đê sông Tiền thuộc địa bàn phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Cửa Nam, Bara Bến Thủy… mưa lớn nước sông dâng cao gây ngập úng trên 1 m

Tại xã Hưng Hoà, TP Vinh, nước đã bắt đầu dâng cao từ tối 22-9, chính quyền xã Hưng Hòa cùng với người dân đã chủ động sơ tán nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

