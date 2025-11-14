Mưa đặc biệt to sắp trút xuống Huế, sóng biển cao 4m

Chiều 14-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho biết cơ quan này đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương có biện pháp ứng phó đợt không khí lạnh rất mạnh kết hợp gió đông gây mưa đặc biệt to; dự báo có nơi mưa trên 800 mm.

Mưa lũ tại Huế hồi cuối tháng 10-2025.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với gió đông, từ ngày 15 đến 19-11, TP Huế sẽ có một đợt mưa rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200- 450 mm, vùng núi 300-600 mm, có nơi trên 800 mm. Đợt mưa này tập trung cường độ mạnh nhất vào hai ngày 17 và 18-11.

Cùng với mưa lớn, từ ngày 17-11, không khí lạnh mạnh sẽ gây rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, các xã khu vực miền núi như A Lưới 1, A Lưới 5 nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 15-17 độ C.

Trên biển, dự báo gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4 m.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo.

Các địa phương ven biển, đầm phá được yêu cầu thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế lưu ý tuyệt đối không cho các tàu thuyền ra khơi khi có gió mạnh, sóng lớn và phải duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống.

Đối với đất liền, các xã được yêu cầu chỉ đạo người dân các biện pháp chăn nuôi chủ động phòng, chống rét; chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là các xã khu vực miền núi.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.