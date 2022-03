Mưa đá to bằng quả trứng gà trút xuống nhiều nơi tại Sơn La

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 12:19 PM (GMT+7) Chia sẻ

Những viên đá to, rơi với mật độ dày làm hư hỏng nhiều mái nhà, hoa màu của người dân ở Sơn La.

Những viên đá to như quả trứng gà trút xuống nhiều nơi ở Sơn La. Ảnh: Sơn La 24H.

Theo Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, chiều tối qua (6/3), mưa đá đã trút xuống nhiều nơi trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu của người dân.

Nhiều nơi mưa đá rơi dày làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân. Ảnh: Sơn La 24H.

Cụ thể, mưa đá xuất hiện tại xã Hua Nhàn (huyện Bắc Yên), xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu) và các xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó (huyện Mai Sơn)…

Những hạt mưa đá to như viên bi, đặc biệt có một số viên to như quả trứng gà đã làm hư hỏng nhiều mái nhà dân, hoa màu. Đi kèm với mưa đá là gió lốc làm tốc mái một số nhà dân.

Hoa màu của người dân bị mưa đá làm hỏng. Ảnh: Sơn La 24H.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, nguyên nhân của đợt mưa đá là do từ chiều 6/3, một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng không khí lạnh, các khu vực này có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa đá làm hư hỏng nhiều mái nhà lợp bằng fibro xi măng. Ảnh: Sơn La 24H.

Từ nay đến ngày 8/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-da-to-bang-qua-trung-ga-trut-xuong-nhieu-noi-tai-son-la-50202273122012373....Nguồn: http://danviet.vn/mua-da-to-bang-qua-trung-ga-trut-xuong-nhieu-noi-tai-son-la-50202273122012373.htm