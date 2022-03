Đợt mưa phùn, nồm ẩm đang diễn ra ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 13:07 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thời tiết mưa phùn kèm theo hiện tượng nồm ẩm kéo dài nhiều ngày qua ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân ở miền Bắc.

Thời tiết nồm ẩm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên từ ngày 4/3 đến hôm nay (6/3), thời tiết các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa nhỏ kèm sương mù; độ ẩm không khí tăng cao, hầu hết các nơi đều trên 95% nên xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Nồm ẩm kèm theo mưa nhỏ khiến thời tiết ẩm ướt, nhớp nhúa… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng dự báo, hiện tượng nồm ẩm sẽ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay (6/3). Từ đêm nay, một đợt không khí lạnh tràn về sẽ khiến thời tiết ở miền Bắc chuyển mưa, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay (6/3) đến ngày mai (7/3), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm nay và sáng mai); Trung Trung Bộ từ ngày mai (7/3) đến ngày 8/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-8/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Hiện tượng nồm ẩm cũng sẽ kết thúc khi khối không khí lạnh đi sâu xuống miền Bắc.

Từ gần sáng ngày mai (7/3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều ngày mai (7/3), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Nguồn: http://danviet.vn/dot-mua-phun-nom-am-dang-dien-ra-o-mien-bac-khi-nao-ket-thuc-5020226313812164....Nguồn: http://danviet.vn/dot-mua-phun-nom-am-dang-dien-ra-o-mien-bac-khi-nao-ket-thuc-5020226313812164.htm