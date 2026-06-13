Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Cục Cảnh sát giao thông vừa thông tin về trường hợp một tài xế được hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm xảy ra trong tình thế cấp thiết.

Trước đó, qua các kênh tiếp nhận thông tin của Cục Cảnh sát giao thông, nhiều người dân thắc mắc về trường hợp một tài xế bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm lỗi chạy quá tốc độ khi đang đưa người đi cấp cứu.

Theo xác minh của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 21/5/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 43C-326.xx vi phạm quy định về tốc độ.

Cụ thể, phương tiện do ông N.V.B. (sinh năm 1979, trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển đã chạy với tốc độ 65 km/h tại đoạn đường giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h. Hành vi vi phạm được ghi nhận vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 21/5/2026 tại Km11+95,3m trên tuyến ĐT616, thuộc địa phận xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

Sau đó, tài xế bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Một tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ, nhưng sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã hủy toàn bộ quyết định xử phạt do xác định người này vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.B. cho biết vào trưa cùng ngày, ông L.V.K. (sinh năm 1940), là hàng xóm của ông, bất ngờ tái phát bệnh tim với các biểu hiện khó thở, sức khỏe diễn biến nguy hiểm và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, ông N.V.B. đã sử dụng ô tô cá nhân để nhanh chóng đưa người bệnh từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh viện, người bệnh được tiếp nhận nhập viện lúc 11 giờ cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh toàn bộ vụ việc. Cơ quan chức năng thu thập các tài liệu liên quan như giấy tờ nhập viện, hồ sơ bệnh án, dữ liệu camera tại bệnh viện và các thông tin xác thực khác.

Kết quả xác minh cho thấy việc điều khiển xe vượt quá tốc độ của ông N.V.B. diễn ra trong quá trình đưa người bệnh đến cơ sở y tế cấp cứu, thuộc trường hợp tình thế cấp thiết theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã hủy biên bản vi phạm hành chính đã lập trước đó, đồng thời hủy quyết định xử phạt và gỡ thông tin vi phạm trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là trường hợp được xem xét theo quy định về tình thế cấp thiết tại khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quy định này áp dụng đối với những hành vi được thực hiện nhằm tránh một nguy cơ đang trực tiếp đe dọa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà không còn cách nào khác phải gây ra thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.