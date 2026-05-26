Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc kéo dài hơn dự báo

Nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài đến ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/5), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.3 độ, Láng (Tp. Hà Nội) 40.0 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 39.2 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Dự báo ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Theo các dự báo trước đó, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được nhận định có khả năng kết thúc vào khoảng ngày 27/5. Tuy nhiên, cập nhật dự báo mới nhất cho thấy nắng nóng sẽ kéo dài lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng mới có xu hướng chấm dứt tại Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ nắng nóng giảm dần cường độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài còn có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc mật độ đô thị hóa lớn.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là thời điểm nguy hiểm nhất của đợt nóng hiện tại khi nền nhiệt tăng cao kết hợp độ ẩm thấp tạo cảm giác khô nóng, oi bức kéo dài. Điều này khiến nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và sốc nhiệt tăng nhanh, đặc biệt với người lao động ngoài trời, tài xế, shipper, công nhân xây dựng và người cao tuổi.

Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết tại Bắc Bộ sắp có sự chuyển biến khi mưa dông quay trở lại. Theo dự báo, từ đêm 28 đến 30/5, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, giúp nền nhiệt giảm bớt so với những ngày trước. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn duy trì trạng thái nắng nóng cục bộ trong các ngày 29-31/5. Từ ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại.

Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, vào chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện vào chiều và tối. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo để phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước diễn biến này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng.

Đồng thời, các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì. Khi xảy ra cháy rừng, lực lượng chức năng phải khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5/2026, bắt đầu từ 23/5. Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Hôm qua, nóng nhất cả nước là Vĩnh Yên (Phú Thọ) lên 40,8 độ C, tiếp đến là Hà Nội (trạm Láng) 40,7 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này ngoài tác động của vùng thấp nóng phía tây còn chịu ảnh hưởng của gió phơn khiến không khí khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn. Theo cơ quan khí tượng, cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng này gay gắt hơn đợt 13-16/5 và là một trong ba đợt nắng nóng mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.