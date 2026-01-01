Một cảnh sát giao thông bị đối tượng lao xe "thông chốt" hất văng ra đường, gây thương tích

Ngày 1/1/2026, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thăm hỏi, động viên anh Đỗ Văn Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại bệnh viện, sau khi nghe báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ những khó khăn mà cán bộ Đỗ Văn Hùng đang gặp phải; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ Cảnh sát giao thông trong khi thi hành công vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi tình hình sức khỏe cán bộ Đỗ Văn Hùng. Ảnh: CAPT

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng và gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để anh Hùng yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe; đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng, cũng như vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan (nếu có), xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 29/12/2025 đến hết ngày 4/01/2026, tối ngày 31/12/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, do anh Đỗ Văn Hùng làm Tổ trưởng, tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến Quốc lộ 2A; tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải và các hành vi vi phạm khác.

Đến khoảng 21 giờ 37 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88B1-326.11, chở theo Dương Anh Phong (sinh năm 2007, trú tại thôn Ninh Kiều, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội), lưu thông trên đường Nguyễn Trãi trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc). Ảnh: CAPT

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt, Nguyễn Anh Tuấn đã điều khiển xe mô tô tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” bỏ chạy, khiến cán bộ Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, đồng thời đưa anh Đỗ Văn Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Vụ việc khiến anh Đỗ Văn Hùng bị thương tích; Nguyễn Anh Tuấn bị thương vùng mặt, tay và chân trái; phương tiện liên quan bị hư hỏng nhẹ. Đây là hành vi nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động thi hành công vụ của lực lượng chức năng, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.