Mở thủ tục phá sản đối với Công ty LDG: Chuyển hồ sơ lên TAND cấp cao tại TP HCM

Ngày 29-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ lên TAND cấp cao tại TP HCM để xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản của TAND tỉnh đối với Công ty LDG (đóng tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).

Công ty LDG là chủ đầu tư, liên quan đến vụ sai phạm xây trái phép hơn 500 căn biệt thự thuộc Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Hơn 500 căn biệt thự trái phép do Công ty LDG làm chủ đầu tư

Trước đó, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát (quận 12, TP HCM) đã yêu cầu TAND tỉnh Đồng Nai mở thủ tục phá sản đối với Công ty LDG do chưa thanh toán xong khoản nợ trong hợp đồng.

Đến ngày 22-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty LDG. Tiếp sau đó, Công ty LDG đã có văn bản trình bày gửi đến TAND tỉnh Đồng Nai và TAND cấp cao tại TP HCM đề nghị xem xét lại và hủy quyết định mở thủ tục phá sản do TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành.

Sau khi nhận được văn bản, TAND tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho TAND cấp cao tại TP HCM xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Công ty LDG là chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (nơi xảy ra vụ sai phạm xây hơn 500 căn nhà trái phép).

Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng".

Cùng hành vi trên, ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty LDG) cũng bị khởi tố, bắt giữ.

Liên quan sai phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ một số phòng của huyện Trảng Bom, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

