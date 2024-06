Cảnh cáo phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom liên quan vụ hơn 500 căn biệt thự trái phép

Bà Lương Thị Lan được xác định là có vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, xây dựng trái phép hơn 500 căn biệt thự.

Từ tháng 6-2016 đến 11-2019, với vai trò là Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, bà Lương Thị Lan đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Một góc 500 biệt thự xây dựng trái phép

Bà Lan không kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai dẫn đến những sai phạm tại dự án, gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay chưa khắc phục được hậu quả.

Liên quan sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội lừa dối khách hàng; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ một số phòng của huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

