Cục CSGT khuyến cáo tài xế giảm tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Km123 - Km244) trên địa bàn Lào Cai đang thi công mở rộng làn đường, phần đường xe chạy bị thu hẹp. Tài xế cần đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước, tuyệt đối không lấn làn.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m, gọi vào số điện thoại 19008099 để được hỗ trợ.

Hiện đoạn đường mở rộng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ có hai làn xe (mỗi chiều một làn), không có dải phân cách cứng ở giữa, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ phương tiện giảm xuống 50 km/h, thay vì 80 km/h trước đây.

Một vụ tai nạn xảy ra ngày 3/3 tại khu vực mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Văn Đạt

Theo đơn vị quản lý, mặc dù tuyến đường đã được lắp đặt biển báo tốc độ, cảnh báo khu vực thi công, thời gian qua vẫn có nhiều phương tiện vẫn đi nhanh, gây tai nạn.

Gần nhất ngày 3/3, xe bán tải chạy trên cao tốc hướng đi Nội Bài, khi tới xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, thì đâm vào rào tôn bảo vệ công trình, sau đó lao vào khu vực đang thi công mở rộng đường. Xe lật úp, hư hỏng nặng. Tài xế bị thanh sắt ở hàng rào công trình đâm xuyên qua người, tử vong tại chỗ.

Cùng ngày 3/3, tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, cách điểm tai nạn trên khoảng 10 km hướng về Nội Bài, ôtô 4 chỗ đâm vào rào tôn bảo vệ công trình. Thanh sắt đâm thẳng phần kính lái, người bên trong bị thương nhẹ.

Trước đó ngày 26/2, ôtô đâm vào rào tôn bên đường, lao ra khu vực đang thi công mở rộng khiến một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực.