Miền Bắc xuống 0 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h hôm nay, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh núi giáp Trung Quốc, xuống 0 độ C, thấp nhất miền Bắc. Một số đỉnh núi ở Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống 4 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6 độ C.

Trong 5 trạm quan trắc ở Hà Nội, Hà Đông thấp nhất hơn 10 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ C tùy địa hình.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang tràn xuống, kéo nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Rét nhất miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến 11-14 độ, riêng vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao 5 độ; Nghệ An đến Huế phổ biến 14-17 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp ở vùng núi cao. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 10-12 độ, sau đó tăng lên 13-16 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 6-12 độ C.

Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6- 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía tây của nam Biển Đông (gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ hôm nay đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào. Vùng núi cao các tỉnh phía Bắc đề phòng băng giá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến chăn nuôi, làm chậm hoặc gây thiệt hại sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc; mưa lớn cục bộ dễ gây ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.