Miền Bắc và Thanh Hoá chuyển mưa dông từ đêm mai

Đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2026 đang có xu hướng dịu dần và sẽ tạm chấm dứt từ ngày mai 16/4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa trời chuyển mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm mai 16/4, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc chuyển mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế khả năng có mưa và dông rải các, cục bộ nưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 36-39°C, có nơi trên 39°C trong các ngày 15-16/4.

Từ 17/4, nắng nóng khả năng dịu dần trên các khu vực.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nắng nóng trong năm nay ở các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Mức nhiệt cao trên 41°C xảy ra ở khu vực miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 cũng là mức nhiệt cao ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tuy nhiên cũng chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4 năm 2024.