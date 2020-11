Sau bão số 13, thời tiết 3 miền diễn biến thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-60mm.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ ngày 17/11, mưa giảm nhanh, miền Bắc trời hửng nắng trở lại. Khu vực Bắc Trung Bộ mưa giảm xuống diện rải rác. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ phổ biến có mưa rải rác, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng xảy ra ngập lụt ở vùng trũng.

