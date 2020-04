Miền Bắc trời rét có nơi dưới 14 độ C, mưa dông nhiều nơi

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 10:45 AM (GMT+7)

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa dông nhiều nơi, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Mưa dông bao phủ miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (22/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc nước ta.

Chiều và đêm nay (22/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 23/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; từ chiều tối nay, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Từ nay đến ngày 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày hôm nay, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét; đêm 22/4 đến ngày 26/4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động; từ chiều tối và đêm 23/4, khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay (22/4) có lúc có mưa rào và dông. Từ chiều nay đến ngày 24/4 có khả năng mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 22/4 đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

