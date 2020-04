Miền Bắc trời mưa rét, miền Nam có nắng dịp cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/4), không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn và Thanh Hóa…

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Từ các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ, thời tiết ban ngày vẫn chủ đạo có nắng, mưa dông tại các khu vực này tập trung về chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

