Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn vào đêm nay

Chiều ngày 18/11, dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trưa và chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn vào đêm nay. Ảnh: Q.H

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét. Nhiệt độ giảm nhanh xuống còn 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, có khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các khu vực này phổ biến 19-22 độ C.

Cùng với nền nhiệt giảm, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa trên diện rộng. Trong đêm nay, một số nơi có mưa vừa, mưa to, sau đó mưa giảm dần.

Sang ngày mai, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài khiến thời tiết chuyển lạnh, không khí lạnh còn gây mưa lớn diện rộng tại các khu vực này.

Đợt mưa lớn được dự báo có khả năng kéo dài đến đêm 21/11, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc mạnh từ cấp 6 trở lên tại vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi diễn biến gió mạnh, sóng lớn để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Hiện nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 27-30 độ.

Trên đất liền từ chiều tối và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội khoảng tối 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Chiều tối và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Từ chiều tối và tối 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Những khu vực tâm điểm mưa dông

Trong ngày hôm nay (18/11), khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18/11 có nơi trên 50mm, như trạm Trà Linh (Hưng Yên) 73,8mm, Nam Toàn (Ninh Bình) 58,6mm.

Từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.