Miền Bắc mưa phùn nồm ẩm kéo dài trong bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, không khí lạnh di chuyển lệch sang phía Đông rồi suy yếu và biến tính dần; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1500-3000m.

Miền Bắc mưa phùn kèm nồm ẩm trong 2 ngày 15-16/3.

Cụ thể, ngày 15/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Từ đêm nay (14/3), khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác. Dự báo tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ ở miền Bắc sẽ xuất hiện trong đêm và sáng các ngày 15-16/3. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trong hai ngày này có mưa dông rải rác. Tại Hà Nội, từ ngày 15–16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sáng và đêm trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Khu vực phía Đông Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trên biển, ngày và đêm 15/3 khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 16/3 gió trên các vùng biển suy yếu dần.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/3 đến ngày 16/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/3 đến ngày 24/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 17/3 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.