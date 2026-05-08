Một thành phố ở Nga hủy cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thành phố Perm nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km. Quyết định này được đưa ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Perm.

“Sau kết quả cuộc họp tác chiến, chúng tôi đã quyết định không tổ chức cuộc duyệt binh của binh lính đóng tại Perm vào ngày 9-5”, Thống đốc Makhonin cho biết trên Telegram, “Điều này được thực hiện để đảm bảo an toàn cho người dân và không làm phân tâm các cơ quan thực thi pháp luật khỏi việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7-5 tuyên bố Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Perm và những khu vực khác sâu bên trong lãnh thổ Nga vào đêm trước đó. Ông gọi những cuộc tấn công này là “các biện pháp trừng phạt tầm xa” để đáp trả việc Nga liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn trước Ngày Chiến thắng.

Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 8 và 9-5 trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm của nước này tại Matxcơva. Ukraine đã đề xuất lệnh ngừng bắn riêng rẽ bắt đầu từ nửa đêm 6-5. Sau đó, ông Zelensky cho biết Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất 1.820 lần vào sáng 6-5, chỉ vài giờ sau khi lệnh có hiệu lực.

Ngày Chiến thắng, được tổ chức vào hôm 9-5, kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Nga thường sử dụng dịp này để phô diễn sức mạnh quân sự của mình bằng các cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Matxcơva và các cuộc diễu hành trên khắp đất nước. Tuy nhiên, năm nay, các lễ kỷ niệm của Nga đã được thu hẹp lại - một phần do khả năng tấn công tầm xa được tăng cường của Ukraine.