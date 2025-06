Miền Bắc mưa lớn toàn vùng

Dự báo, từ sáng nay (29/6) đến ngày 1/7, mưa to và dông tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối nay sẽ có có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết cả nước ngày chủ nhật (29/6), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.