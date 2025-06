Chuyên gia nói gì về điểm khác biệt của đợt mưa lớn kéo dài đến 1/7?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/6 đến đêm 29/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Ngày 28/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm; phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và tối 28/6, ở Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày và đêm 30/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/7 (tổng lượng mưa từ đêm 28/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.