Lời kể của thành viên trong đoàn 100 khách Việt thoát nạn trước lũ sông băng ở Nepal

Lời kể của thành viên đoàn 100 khách Việt thoát lũ sông băng Nepal

Trong thời gian chờ sắp xếp lại chuyến đi, đoàn 100 khách Việt đã đi tham quan, trải nghiệm cầu treo Rani Jhula (hay Bageshwori Nagarkot) dài 250 mét, nằm tại An Danda, Bastola Gaun trên cung đường đi bộ dã ngoại dẫn đến Nagarkot, Nepal. (Ảnh: Phạm Minh Trí)

Chia sẻ với Dân Việt, anh Phạm Minh Trí – thành viên đoàn 100 khách Việt đi Kora Kailash mountain – đã kể lại sự việc thoát khỏi thiên tai lũ sông băng đầy hy hữu.

Anh Trí cho biết, đoàn 100 khách Việt đi Kora Kailash mountain được góp từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Mỹ, Châu Âu và hẹn tập trung tại Kathmandu, Nepal vào ngày 23/8/2026. Sau khi tập trung và ở Kathmandu, đoàn hành hương đã có hai ngày để đi tham quan nơi đây trước khi bắt đầu hành trình di chuyển sang Tibet (Tây Tạng).

Theo kế hoạch ban đầu, đoàn sẽ rời Kathmandu, dừng chân tại Bandipur - thị trấn cổ nổi tiếng của Nepal, nằm trên một sườn đồi ở huyện Tanahun, từng là điểm giao thương quan trọng trên tuyến đường giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Đoàn dự định nghỉ ngơi ở đó một ngày, sau đó tiếp tục di chuyển về phía biên giới và sang Tây Tạng. Theo lịch trình sẽ đi qua cửa khẩu Cát Long (Gyirong Port), nằm ở huyện Cát Long (Gyirong County), giáp ranh biên giới giữa Tây Tạng và Nepal.

Xe transport (tăng-bo) qua chỗ đường sạt lở mà xe to không qua được, bên phía Nepal. (Ảnh: Phạm Minh Trí)

Sáng 26/8, đoàn dự kiến đi Bandipur rồi từ đó mới đi qua cửa khẩu Gyirong sang Tibet. Theo lịch trình đoàn sẽ xuất phát vào 7h sáng, tuy nhiên do số lượng đoàn đông nên có người đúng giờ có người chậm trễ vài phút vì vậy mà thời gian xuất phát đã lùi xuống là 9h.

Bốn chiếc xe chở hơn 100 thành viên trong đoàn đã lên đường di chuyển theo cung đường đã định, thì 1 trong số lái xe người bản xứ nhận được điện thoại của những lái xe khác thông báo sự cố khủng khiếp. Ngay lập tức 3 lái xe cũng nhận được thông báo, đồng thời thông báo cho đoàn hành hương về thực tế đang diễn ra và cả đoàn quay trở lại khách sạn ở Kathmandu thay đổi lịch trình.

Theo anh Phạm Minh Trí, mỗi người chuyển đồ qua túi mềm đi Kailash. (Ảnh: Phạm Minh Trí)

Khoảnh khắc thót tim và sự may mắn kỳ diệu

Thời điểm đó, việc kế hoạch bị đảo lộn đột ngột khiến nhiều người băn khoăn. Dù vậy, khi những clip ghi lại trận lũ quét kinh hoàng do lũ sông băng đổ xuống chính cung đường đoàn dự định đi qua được đăng tải lên mạng xã hội, tất cả mới bàng hoàng nhận ra mình vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử.

Anh Phạm Minh Trí chia sẻ: "Thực sự khi xem các clip trên mạng xã hội tôi cảm thấy sợ hãi, ớn lạnh vì không thể tưởng tượng hậu quả quá kinh khủng. Những thông tin con số người mất tích cứ cập nhật tăng lên mà thấy thương quá. Nếu như chúng tôi không bị lỡ lịch trình, đi đúng thời gian xuất phát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi, vì theo kế hoạch ban đầu, cung đường chúng tôi di chuyển, lũ sông băng sẽ quét qua đó”.

Nhận được thông tin lũ sông băng Nepal, hầu hết các thành viên trong đoàn đều rất sợ nhưng không quá hoảng hốt. Sự thay đổi lịch trình phút chót cũng khiến đoàn mất liên lạc với một số người Nepal dự định nhập đoàn sang Tây Tạng do họ đã khởi hành trước ra biên giới.

Trong thời gian chờ sắp xếp, đoàn đi trải nghiệm cầu treo dây võng Rani Jhula (hay Bageshwori Nagarkot) dài 250m, nằm tại An Danda, Bastola Gaun trên cung đường đi bộ dã ngoại dẫn đến Nagarkot, Nepal.

Hành trình tiếp tục hanh thông đến đất Phật

100 người trong đoàn khách Việt đã đến Tây Tạng. (Ảnh: Phạm Minh Trí)

Đến ngày 30/8, đoàn khởi hành, leo đèo lội suối kể cả đi bộ từ phía Nepal qua cửa khẩu Zhangmu sang Tây Tạng (Tibet).

"Thật may mắn cho đoàn chúng tôi mọi sự sau đó đã rất suôn sẻ, vì tôi được biết nhiều đoàn khác, thậm chí họ di chuyển bằng đường hàng không cũng không thể đi mà phải tạm dừng, chờ lệnh từ chính quyền Nepal", anh Trí bày tỏ.

100 khách Việt đã đến Tu viện Tashilhunpo nằm ở sườn phía nam núi Nyiseri, ngay tại thành phố Shigatse (Nhật Khách Tắc), thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: Phạm Minh Trí)

Tháng 8 và tháng 9 vốn được xem là giai đoạn cuối mùa thuận lợi cho các chuyến hành hương Kailash – ngọn núi linh thiêng của bốn nền tôn giáo lớn gồm Hindu giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo và đạo Bon – trước khi thời tiết chuyển lạnh và tuyết rơi dày đặc.

Theo anh Phạm Minh Trí, hiện tại đoàn đã sang đến Tây Tạng, đến Tu viện Tashilhunpo nằm ở sườn phía nam núi Nyiseri, ngay tại thành phố Shigatse (Nhật Khách Tắc), thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Toàn bộ các thành viên đều an toàn, ổn định sức khỏe và tiếp tục hoàn thành chuyến hành hương.