Miền Bắc lại có đợt mưa lớn, nguy cơ lốc sét kèm gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (30/8), ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h tối qua đến 10h sáng nay có nơi trên 100mm như: Quân Chu (Thái Nguyên) 270.8mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 200mm, Minh Sơn (Hà Giang) 174.6mm, Cam Đường (Lào Cai) 159.4mm, Minh Bảo (Yên Bái) 103.3mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 102.0mm, Ngọk Tụ (Kon Tum) 120.4mm,… Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ.

Dự báo, từ chiều tối nay đến chiều tối 1/9, ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Đáng lưu ý, từ chiều tối nay đến chiều tối mai (31/8), Bắc Bộ xảy ra mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Thời tiết miền Bắc những ngày tới mưa giông bất chợt. Ảnh minh họa: M.H

Khu vực Bắc và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong khi đó, ngày hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 36 độ như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.3 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 36.2 độ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 36.9 độ,…

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày mai (31/8), ở khu vực Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%; từ 1/9, nắng nóng kết thúc.

Dự báo từ chiều tối 1-2/9, ở Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Ở Bắc Bộ, từ đêm 1-2/9, có mưa rào và giông rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ, ngay sau khi đợt nắng nóng kết thúc, từ 2/9, chiều tối và tối bắt đầu có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khả năng hình thành xoáy thấp trên Biển Đông, Nam Bộ mưa nhiều ngày

Chiều nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa nhận định hình thế thời tiết trong 10 ngày tới. Cụ thể, 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ suy yếu. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ hoạt động yếu. Rãnh áp thấp vắt qua Nam Trung Bộ xu hướng được thiết lập và hoạt động mạnh dần.

Từ 72h đến ngày thứ 10, rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây trở lại có trục qua Bắc Bộ. Rãnh áp thấp vắt qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh lên, có khả năng hình thành xoáy thấp trên Biển Đông tác động đến thời tiết Nam Bộ.

Với những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa giông trên, trong những ngày tới, thời tiết khu vực Nam Bộ và TPHCM hầu hết đạt xác suất mưa 70-80%.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh (31/8-3/9), TPHCM có mưa rào và giông ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to; chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối. Buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa.

Đài khí tượng cho biết, trong những ngày 31/8 và 1-2/9, khu vực nhiều mây, ít nắng và có khả năng mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

