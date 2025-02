Miền Bắc duy trì rét đậm, khả năng xuất hiện dông lốc và mưa đá giai đoạn cuối tháng 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng tiếp tục hoạt động mạnh những ngày còn lại của tháng 2 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Hôm nay (17/2), Hà Nội và miền Bắc bước sang ngày thứ 3 có mưa phùn và nồm ẩm nhẹ. Đường sá trơn ướt, nhiều nơi có sương mù bao phủ.

Theo các chuyên gia khí tượng, gió Tây trên cao sắp xuất hiện, dù không gây ra mưa lớn nhưng lại làm tăng nguy cơ xảy ra dông lốc và mưa đá. Đây là hiện tượng thường gặp vào giai đoạn chuyển giao giữa mùa đông và mùa hè, khi nền nhiệt độ dần nhích lên nhưng vẫn có những đợt không khí lạnh cục bộ di chuyển xuống, cộng với tác động của các dòng khí tầng cao.

Miền Bắc bước vào thời kỳ giao mùa, rét đậm kéo dài hết tháng 2.

Bên cạnh đó, mưa phùn kéo dài cũng là một trong đặc trưng của thời điểm này, đặc biệt tại các tỉnh ở Đông Bắc bộ và khu vực đồng bằng Bắc bộ. Độ ẩm cao khiến cảm giác lạnh vẫn còn, trong khi nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc.

Tháng 3, hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm và sương mù ở khu vực này. Từ tháng 4/2025, hoạt động của không khí lạnh suy giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian này, bão, áp thấp nhiệt đới ít khả năng có hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (tương đương với mức trung bình nhiều năm, trong đó trên Biển Đông là 0,9 cơn, đổ bộ vào vào đất liền là 0 cơn).

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 5, nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 3-4, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ; cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, gia tăng ở khu vực Trung Bộ. Nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với số ngày nắng nóng ít hơn so với năm 2024.