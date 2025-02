Miền Bắc đón liên tiếp không khí lạnh cực mạnh, tháng 2 còn bao nhiêu đợt rét "cắt da cắt thịt"?

Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, miền Bắc ngày rét đậm nhất khi nào?

Sáng nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Dự báo trên đất liền ngày 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm rét hại.

Trên biển: ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-7,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 4,0-6,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Ngày và đêm 8/2 Bắc Bộ 9-12, vùng núi 5-8, vùng núi cao có nơi dưới 3 12-14; vùng núi 10-12; Lai Châu, Điện Biên: 14-16 Bắc Trung Bộ 11-13 13-15 Quảng Bình đến Huế 14-17 16-18 Ngày và đêm 9/2 Bắc Bộ 9-12, vùng núi 5-8, vùng núi cao có nơi dưới 3 13-15; vùng núi 11-13; Lai Châu, Điện Biên: 14-16 Bắc Trung Bộ 11-13 14-16 Quảng Bình đến Huế 14-17 16-18

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 8-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/2 là thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Trong tháng 2 không khí lạnh hoạt động mạnh

Nhận định về thời tiết, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay (tháng 2/2025), theo số liệu của Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ (NOAA) đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của La Nina. La Nina sẽ được dự báo sẽ duy trì tới tháng 3/2025 sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn trung tính.

Dự báo thời tiết rong tháng 2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng chú ý, trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối thời kỳ dự báo và gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Trong tháng 1 vừa qua, miền Bắc đã trải qua 3 đợt không khí lạnh đáng chú ý vào các ngày 9/1, 14/1 và 26-1. Đợt không khí lạnh cuối tháng gây rét đậm, rét hại diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lào Cai - những nơi đã xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao chỉ còn 2-4 độ C.