Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo từ đêm 31/3 đến sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh nhẹ từ đêm nay.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 1/4 Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, từ đêm 31/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5 và có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó nắng nóng ở Nam Bộ vẫn kéo dài. Ngày hôm nay (31/3), khu vực Tây Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.3 độ, Hà Tĩnh 38.2 độ, … Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-45%.

Ngày 1-2/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Ngày 1/4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1