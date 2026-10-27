Miền Bắc bao giờ chuyển lạnh?

Hôm nay (27/10), miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nền nhiệt cao với thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Hà Nội sau một ngày có mưa rải rác, hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, thấp nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày 28/10, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời nắng, ít mưa. Trong hai ngày 29-30/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên nền nhiệt cao nhất vẫn trên 30 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, phải đến khoảng ngày 1-2/11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh ở khu vực vùng núi và se lạnh vào đêm và sáng ở khu vực đồng bằng.

Miền Bắc có thể se lạnh vào đầu tháng 11.

Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử. Đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35–37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10.

Đáng lưu ý có tới 42 kỷ lục nhiệt độ được thiết lập tại miền Bắc trong hai ngày đầu tháng 10, trong đó khu vực Láng của Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38,4 độ - là mức nhiệt cao nhất của đợt nắng nóng này, cũng là kỷ lục nhiệt độ ghi nhận tại trạm đo này trong lịch sử tháng 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tình trạng nắng nóng bất thường trong mùa thu năm nay đến từ sự kết hợp của ba yếu tố.

Thứ nhất, tác động của biến đổi khí hậu. Xu thế nóng lên toàn cầu làm gia tăng nền nhiệt, tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và nhiệt độ cực đoan.

Thứ hai, El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh. Theo thống kê vào những năm El Nino rất mạnh, nhiệt độ không khí trung bình tháng trong các tháng từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm sau thường cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), có tháng cao hơn từ 1–2 độ.

Riêng với đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 28/9–2/10, Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25–28° vĩ Bắc, bị nén bởi áp cao lục địa, kết hợp với hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới trên cao khiến nắng nóng bao trùm.

Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nóng nhất lịch sử.

Bên cạnh đó, các đợt không khí lạnh đầu mùa năm nay khá yếu, tràn xuống nước ta trong điều kiện Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu dòng giáng của áp cao cận nhiệt đới trên cao khiến trời vừa se lạnh đã nhanh chóng tăng nhiệt, điển hình như đợt không khí lạnh vào đêm 4/10.

Sáng tháng 11, dù đón không khí lạnh vào đầu tháng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn nhận định, không khí lạnh trong thời gian này hoạt động yếu và ít hơn so với TBNN. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Nhận định xa hơn, dưới tác động của hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh, mùa đông năm 2026-2027 ở Việt Nam có khả năng ấm hơn TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mọi năm.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng vẫn lưu ý khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trong các tháng chính đông, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, đặc biệt tại khu vực vùng núi cao phía Bắc.